Incidente funivia Faito, migliorano le condizioni dell’unico sopravvissuto

Thaeb Suliman, il 23enne unico sopravvissuto dell’incidente della funivia del Monte Faito avvenuto nel pomeriggio dello scorso 17 aprile, “è sveglio e collaborante“. Lo si apprende da fonti dell’Azienda sanitaria locale Napoli 1. “Stabili i parametri respiratori, migliorano i parametri generali. Diuresi indotta ma non ancora sufficiente per sospendere la dialisi. Il continuo monitoraggio permetterà di valutare nei prossimi giorni la possibilità di scogliere la riservatezza della prognosi ed il trasferimento in reparto di degenza (ortopedia)”, si legge in una nota Il giovane “riceve la visita del fratello (medico), ospite al Residence Ospedale del mare“, conclude la nota. Nell’incidente della funivia del Faito, hanno perso la vita quattro persone.

