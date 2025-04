La mossa dell’India: dazio sull’acciaio per arginare le importazioni dalla Cina

MeteoWeb

L’India, il secondo produttore mondiale di acciaio grezzo, ha imposto lunedì un dazio temporaneo di 200 giorni del 12% su alcune importazioni di acciaio per frenare l’ondata di materiali a basso costo provenienti principalmente dalla Cina. L’afflusso di acciaio cinese negli ultimi anni ha spinto alcune acciaierie indiane a ridurre le attività e a valutare tagli di posti di lavoro, e l’India è uno dei tanti paesi ad aver preso in considerazione misure per limitare le importazioni e proteggere l’industria locale.

Il Ministro dell’Unione indiana per le industrie pesanti, H.D. Kumaraswamy, ha affermato in una nota che la misura mira a proteggere i produttori nazionali di acciaio dall’impatto negativo di un’impennata delle importazioni e garantirà una concorrenza leale sul mercato. E’ quanto riferito da Reuters.

