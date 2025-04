India, scatta l’allerta per ondata di caldo: oltre +42°C a New Delhi

MeteoWeb

Il Dipartimento meteorologico indiano (IMD) ha emesso un’allerta per una nuova e intensa ondata di caldo che investirà il Nord/Ovest dell’India nei prossimi giorni. Le previsioni indicano che a New Delhi le temperature supereranno i +42°C, mentre condizioni di caldo estremo sono attese anche in Rajasthan, Gujarat, Haryana, Chandigarh, Punjab e Madhya Pradesh. Akhil Srivastava, scienziato dell’IMD, ha avvertito che l’ondata di calore potrebbe persistere almeno fino alla fine della settimana, aggravando una situazione già critica.

Secondo il rapporto giornaliero dell’IMD, il mese di marzo ha registrato una temperatura massima media di 32,73°C, oltre un grado sopra la norma storica, classificandosi come l’11° marzo più caldo dal 1901. Le previsioni per i prossimi mesi sono altrettanto preoccupanti: tra aprile e giugno sono attesi picchi di caldo ben superiori alla media, con un incremento dei giorni di ondate di calore, in particolare nelle pianure settentrionali, orientali e nord-occidentali.

Il rischio per la salute pubblica è concreto. Le temperature estreme dello scorso anno hanno causato decine di vittime e spinto l’Alta Corte del Rajasthan a chiedere la dichiarazione di “emergenza nazionale” per il caldo estremo.

