India e UE verso un accordo di libero scambio in due fasi: nuovo round di negoziati a maggio

Secondo un funzionario indiano l’India e Unione Europea stanno valutando l’opzione di negoziare il loro accordo di libero scambio (FTA) in più fasi. Negoziare l’FTA in due fasi consente a entrambe le parti di concludere prima le aree in cui è possibile raggiungere un accordo più facilmente. Le due parti hanno concluso il mese scorso il decimo round di negoziati a Bruxelles per l’accordo proposto. Il prossimo round di colloqui è previsto a maggio. Il 28 febbraio, il primo ministro Narendra Modi e il presidente della Commissione Europea hanno concordato di siglare un accordo di libero scambio molto atteso entro quest’anno. Oltre a richiedere tagli significativi dei dazi su automobili e dispositivi medici, l’UE vuole una riduzione delle tasse su vini, liquori e un forte regime di proprietà intellettuale. E’ quanto riferito da Economic Times.

