Gli indiani combattono problemi respiratori ed eruzioni cutanee nella città più inquinata del mondo

Sumaiya Ansari, una bambina di due anni residente nella città indiana di Byrnihat, classificata come l‘area metropolitana più inquinata del mondo dal gruppo svizzero IQAir, ha lottato con problemi respiratori per diversi giorni prima di essere ricoverata in ospedale a marzo e sottoposta a ossigenoterapia. “È stato molto spaventoso, respirava come un pesce”, ha detto Abdul Halim, il padre di Ansari, che l’ha riportata a casa dall’ospedale dopo due giorni. La bambina è tra i tanti residenti della città industriale al confine tra gli stati nordorientali di Assam e Meghalaya, noti per la loro lussureggiante bellezza naturale, colpiti da malattie che i medici ritengono siano probabilmente collegate all’elevata esposizione all’inquinamento.

La concentrazione media annua di PM2.5 a Byrnihat nel 2024 era di 128,2 microgrammi per metro cubo, secondo IQAir, oltre 25 volte il livello raccomandato dall’OMS. Il PM2.5 si riferisce al particolato con un diametro pari o inferiore a 2,5 micron che può essere trasportato nei polmoni, causando malattie mortali e problemi cardiaci.

Secondo i dati governativi, il numero di casi di infezioni respiratorie nella regione è salito a 3.681 nel 2024, dai 2.082 del 2022. “Il 90% dei pazienti che visitiamo quotidianamente presenta tosse o altri problemi respiratori”, ha affermato il Dott. J Marak del Byrnihat Primary Healthcare Centre.

I residenti affermano che l’aria tossica causa anche eruzioni cutanee e irritazioni agli occhi, danneggia i raccolti e limita le attività di routine come stendere il bucato all’aperto. “Tutto è coperto di polvere o fuliggine”, ha detto l’agricoltore Dildar Hussain.

Inquinamento tutto l’anno

I residenti affermano che la situazione di Byrnihat riflette una più ampia tendenza all’inquinamento che affligge non solo le città indiane, inclusa la capitale Delhi, ma anche i centri più piccoli, mentre l’industrializzazione erode le tutele ambientali. A differenza di altre parti del Paese che affrontano l’inquinamento ogni inverno, tuttavia, la qualità dell’aria di Byrnihat rimane scarsa durante tutto l’anno, secondo i dati governativi.

Sede di circa 80 industrie, molte delle quali altamente inquinanti, gli esperti affermano che il problema è aggravato in città da altri fattori come le emissioni dei veicoli pesanti e la sua “topografia a conca”. “Incastonata tra il territorio collinare del Meghalaya e le pianure dell’Assam, non c’è spazio per la dispersione degli inquinanti“, ha affermato Arup Kumar Misra, Presidente dell’ente per il controllo dell’inquinamento dell’Assam.

La posizione della città ha inoltre reso più difficile la soluzione, con gli stati che si scaricano reciprocamente la colpa, ha affermato un funzionario del governo del Meghalaya che ha preferito rimanere anonimo.

Dalla pubblicazione del rapporto di IQAir a marzo, tuttavia, Assam e Meghalaya hanno concordato di formare un comitato congiunto e collaborare per combattere l’inquinamento di Byrnihat.

