Verso l’indipendenza energetica: come l’UE può ridurre il gas russo senza legarsi al GNL USA, il webinar

La sicurezza energetica dell’UE si trova in un momento cruciale: la Commissione europea pubblicherà la sua tabella di marcia per porre fine alle importazioni di combustibili fossili dalla Russia il 6 maggio 2025. Se da un lato ciò rappresenta un passo avanti significativo, dall’altro l’UE rischia di dover spostare la propria dipendenza dal gas naturale liquefatto (GNL) statunitense, il che pone sfide ulteriori in un contesto di relazioni diplomatiche tese e potenziali dazi commerciali. Come può l’UE ridurre le forniture di gas russo senza aumentare la dipendenza dalle importazioni di GNL?

Strategic Perspectives cerca di rispondere a questa domanda in una nuova versione dell’EU Gas Insight del 28 aprile 2025, confrontando l’offerta di gas e la domanda di gas prevista dell’economia dell’UE, seguita da una tavola rotonda. EU Gas Insight fornirà un’analisi approfondita su come l’UE possa eliminare gradualmente le importazioni di gas russo, realizzando al contempo una transizione efficace dal GNL e salvaguardando la stabilità economica e la sicurezza energetica.

L’evento si terrà dalle 15:00 CET di lunedì 28 aprile 2025.

Presentazione dei principali risultati dell’EU Gas Insight da parte di Aymeric Kouam, analista energetico presso Strategic Perspectives;

Tavola rotonda con Julian Popov, Senior Fellow presso Strategic Perspectives, ex Ministro dell’Ambiente bulgaro, e Shruti Shukla, Senior Advocate per l’Energia Internazionale, NRDC, sulla transizione energetica dell’UE;

Sessione di domande e risposte moderata da Neil Makaroff, Direttore di Prospettive Strategiche.

