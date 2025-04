MeteoWeb

Nuova eruzione del Monte Lewotobi Laki-laki in Indonesia. La colonna eruttiva ha raggiunto un’altezza di circa 3500 metri sopra la cima del vulcano. Il Monte Lewotobi Laki-laki è uno stratovulcano gemello situato sull’isola di Flores. È noto per la sua attività eruttiva intermittente. Le eruzioni di questo vulcano possono rappresentare un pericolo significativo per le comunità circostanti a causa della ricaduta di cenere, dei flussi piroclastici e delle colate laviche.

