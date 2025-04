Influenza aviaria: morta bimba in Messico, caso segnalato all’OMS

MeteoWeb

Le autorità sanitarie del Messico hanno confermato il primo decesso umano nel Paese causato dall’influenza aviaria H5N1. Si tratta di una bambina di 3 anni, che sarebbe stata contagiata direttamente da un uccello, anche se non si sa come sia avvenuta la trasmissione. La piccola è deceduta dopo 5 giorni in terapia intensiva. Il caso è stato segnalato all’OMS e tutte le unità sanitarie del sistema ospedaliero messicano sono state messe in stato di allerta.

“Ad oggi non abbiamo trovato altri casi sospetti, ma continuiamo ad adottare misure per verificare che non ce ne siano altri“, ha dichiarato il segretario alla Salute di Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez.

