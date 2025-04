Inondazioni in Australia, devastati gli allevamenti del Queensland

MeteoWeb

Inondazioni senza precedenti hanno colpito il Queensland, nel Nord/Est dell’Australia, sommergendo intere mandrie e devastando una regione di circa 500.000 km², un’area paragonabile alla Francia. Le piogge torrenziali hanno fatto esondare i fiumi in un territorio solitamente arido, causando la morte o la scomparsa di oltre 100mila capi di bestiame, tra bovini, ovini, caprini e cavalli.

Secondo il ministro dell’Agricoltura dello Stato, Tony Perrett, il bilancio dei danni è destinato a salire con il ritirarsi delle acque. Alcuni allevatori potrebbero aver perso quasi tutto il loro bestiame, come riportato dall’organizzazione AgForce. In una settimana sono caduti fino a 500 mm di pioggia, l’equivalente delle precipitazioni di un intero anno, e l’Ufficio meteorologico avverte che il maltempo non è ancora finito.

I vigili del fuoco, con l’ausilio di elicotteri, stanno distribuendo foraggio agli esemplari sopravvissuti. Intanto, oltre 4mila km di strade risultano impraticabili, mentre l’emergenza continua a mettere alla prova la resilienza della regione.

