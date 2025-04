Inondazioni in Kenya: morti e centinaia di sfollati a Nairobi

MeteoWeb

Inondazioni hanno travolto la zona di Nairobi, capitale del Kenya, distruggendo case e sommergendo interi quartieri, come riporta Kenyans. Le inondazioni hanno causato la morte di tre persone nello slum di Mathare, dopo che un muro è crollato su di loro a seguito delle forti piogge che hanno colpito la città lunedì notte. Due delle tre vittime, una madre e suo figlio, sono morte sotto le macerie, mentre l’altra è deceduta durante il trasporto in ospedale. Nel quartiere Mukuru Kwa Ruben, centinaia di case sono state spazzate via dalle acque alluvionali, lasciando almeno 500 famiglie senza un tetto. Centinaia di famiglie delle baraccopoli sono ora costrette a trascorrere le notti al freddo e in condizioni antigieniche.

Secondo i meteorologi locali, le piogge dovrebbero proseguire per alcune settimane.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.