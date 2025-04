Insolito incidente nel Mar Rosso: jet da combattimento “scivola” in mare da portaerei

MeteoWeb

Un incidente insolito ha coinvolto un jet da combattimento F/A-18E Super Hornet: è scivolato dal ponte di volo della portaerei americana USS Harry S. Truman mentre era in fase di traino. L’incidente, confermato dalla Marina statunitense, è avvenuto mentre la nave era dispiegata in Medioriente. Fortunatamente, i membri dell’equipaggio che si trovavano a bordo del velivolo e del trattore di traino sono riusciti a mettersi in salvo prima che il jet e il mezzo finissero nelle acque del Mar Rosso. Un funzionario della difesa, parlando in condizione di anonimato, ha riferito che un marinaio ha riportato ferite lievi nell’incidente.

Secondo quanto dichiarato dalla Marina, mentre il F/A-18E dello Strike Fighter Squadron 136 veniva spostato all’interno dell’hangar, il team di movimentazione ha perso il controllo del velivolo. L’aereo e il trattore sono quindi precipitati in mare.

Le operazioni di traino di velivoli da combattimento sono una pratica comune sulle portaerei per posizionare gli aerei in base alle esigenze operative. Al momento, non è chiaro se la Marina tenterà di recuperare il jet, il cui costo si aggira intorno ai 60 milioni di dollari. Un’inchiesta è stata avviata per accertare le cause dell’incidente.

