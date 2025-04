Intervento chirurgico per Bolsonaro: “dolori insopportabili”

MeteoWeb

Intervento chirurgico per l”ex Presidente del Brasile Jair Bolsonaro, in seguito a una occlusione intestinale dopo aver avuto dolori addominali “insopportabili”, lascito di un attentato contro di lui durante la campagna elettorale del 2018 da parte di uno squilibrato. Bolsonaro, che ha 70 anni, “è sottoposto a laparotomia per la cura di una aderenza intestile e ricostruire la parete addominale”, ha reso noto l’ospedale Df Star di Brasilia.

La durata prevista dell’intervento è di sei ore. Bolsonaro è arrivato ieri sera a Brasilia con un aereo speciale da Natal, dove teneva comizi difendendo il suo caso dopo che due settimane fa la Corte suprema ha deciso di aprire un processo a suo carico per tentato colpo di stato vale a dire per aver complottato con ministri e generali per rimanere al potere dopo essere stato sconfitto alle elezioni del 2022.

