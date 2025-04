L’intestino, alleato o nemico della fertilità: scoperta sui batteri

Una sorprendente connessione tra la salute dell’intestino e la fertilità maschile e femminile emerge da un recente studio pubblicato su Scientific Reports. Ricercatori dell’Università di Pechino, analizzando dati genetici per valutare la composizione del microbiota intestinale, hanno identificato 15 gruppi di batteri “amici” della riproduzione e 2 ceppi microbici potenzialmente dannosi.

La ricerca, presentata al congresso della Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità (SIAMS) a Firenze, apre nuove prospettive per la diagnosi e il trattamento dell’infertilità, una problematica che in Italia colpisce quasi 2 coppie su 5. Il presidente SIAMS, Linda Vignozzi, ha sottolinea come, nonostante la sua diffusione globale, i fattori di rischio dell’infertilità rimangano in gran parte sconosciuti.

L’innovativo approccio dello studio cinese, basato sull’analisi di dati genetici non influenzabili da fattori esterni, ha permesso di superare i limiti delle precedenti ricerche. L’indagine su un vasto campione internazionale ha rivelato come specifici batteri intestinali siano correlati a una maggiore o minore probabilità di sviluppare problemi di fertilità in entrambi i sessi. Ad esempio, batteri come Escherichia coli sembrano avere un effetto protettivo sulla fertilità maschile, mentre il genere Allisonella è stato associato a un rischio maggiore. Nelle donne, alcuni batteri influenzano i livelli di estrogeni, con potenziali implicazioni per patologie come l’ovaio policistico.

Questi risultati suggeriscono un ruolo cruciale del microbiota intestinale nella fertilità, aprendo la strada a nuove strategie terapeutiche e preventive basate sulla modulazione della flora batterica attraverso dieta, probiotici e stili di vita sani. Come raccomanda Vignozzi, un’alimentazione ricca di fibre, probiotici naturali e grassi sani, unita alla limitazione di zuccheri e antibiotici, può favorire un microbiota equilibrato e potenzialmente migliorare la capacità riproduttiva. Questa promettente area di ricerca potrebbe rivoluzionare la comprensione e il trattamento dell’infertilità, offrendo nuove speranze a milioni di persone.