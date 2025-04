IPCC: aperta la selezione di autori AR7 e di esperti per il gruppo dati climatici

MeteoWeb

L’IPCC ha pubblicato un invito a presentare candidature di esperti da prendere in considerazione come autori principali coordinatori, autori principali o revisori per il settimo rapporto di valutazione dell’IPCC (AR7), e per la nomina di esperti da inserire nel gruppo di lavoro dell’IPCC sul supporto dei dati per le valutazioni dei cambiamenti climatici (TG-Data), da assumere come copresidenti o come membri del gruppo di lavoro. Anna Pirani, CMCC e Focal Point supplente per l’Italia, che è stata anche redattrice esecutiva del Rapporto speciale dell’IPCC sul riscaldamento globale di 1,5°C e dell’IPCC AR6 nel Gruppo di lavoro I, ed è stata autrice del Rapporto di sintesi dell’IPCC AR6, presenterà i dettagli della call e interagirà con il pubblico in una sessione di domande e risposte.

