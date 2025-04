Ipotesi incontro von der Leyen-Trump a Roma sabato

MeteoWeb

Ipotesi incontro bilaterale tra il Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il Presidente americano, Donald Trump, a margine del funerale di Papa Francesco che si terrà sabato 26 aprile a Roma. “Stiamo valutando la possibilità di incontrarci. Al momento non c’è nulla di confermato ma vi terremo aggiornati se dovesse accadere nei prossimi giorni“, ha dichiarato la portavoce della Commissione europea, Paula Pinho, nel briefing quotidiano con la stampa. “L’obiettivo a Roma è in realtà il cordoglio per Papa Francesco. Questo è l’obiettivo principale della presenza del Presidente von der Leyen a Roma. Se si presenteranno altre opportunità nel contesto a margine ovviamente saranno colte“, ha aggiunto.

