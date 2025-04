Israele, enormi incendi boschivi vicino a Beit Shemesh: comunità evacuate | VIDEO

MeteoWeb

A causa del caldo, si è sviluppato un enorme incendio in un’area aperta nella regione di Beit Shemesh, nel distretto di Gerusalemme, in Israele. Di conseguenza, l’autostrada 6 è chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra lo svincolo di Shorash a nord e lo svincolo di Nesherim a sud. Anche l’autostrada 44 è chiusa al traffico. I treni nella zona sono stati fermati a causa del rischio che l’incendio si propaghi alle zone dei binari. I Vigili del Fuoco e i soccorritori hanno intimato ai residenti di rimanere in casa mentre la Polizia iniziava a evacuare le comunità di Eshtaol e Mevo Beitar. Inoltre, anche il moshav di Beit Meir ha iniziato a sgomberare il terreno mentre le forze si preparavano a evacuare anche la vicina Tarum.

Finora due persone sono rimaste leggermente ferite a causa dell’inalazione di fumo.

I servizi antincendio e di soccorso hanno annunciato una mobilitazione generale in sei distretti. Hanno dichiarato, inoltre, che “un fronte di incendio si sta diffondendo dalle comunità di Tarum e Taoz nell’area di Beit Shemesh verso Eshtaol, Mesilat Zion, l’autostrada 38 e altre comunità. Venticinque squadre antincendio, con l’assistenza di aerei antincendio, stanno attualmente lavorando alacremente per domare un vasto incendio nella regione, in condizioni di alte temperature e forti venti. Finora la situazione non è sotto controllo“.

Inoltre, “un consistente contingente di Vigili del Fuoco continua a operare per domare un vasto incendio nella foresta di Eshtaol, vicino all’ingresso del villaggio di Tarum. Circa 50 squadre antincendio stanno operando sul posto, con l’assistenza di quattro aerei antincendio, un elicottero antincendio” e altro ancora. Circa 20 squadre aggiuntive sono in arrivo per rafforzare le operazioni di spegnimento. A causa dell’intensità dell’incendio e del pericolo per le aree abitate, è iniziata l’evacuazione del villaggio di Eshtaol e di Mesilat Zion. La strada 44 è stata chiusa in entrambe le direzioni e si chiede alla popolazione di evitare di raggiungere la zona.

È stato inoltre osservato che “con la propagazione dell’incendio e il suo arrivo su una strada vicina, un veicolo di sicurezza è rimasto coinvolto nell’incendio: le circostanze dell’evento saranno esaminate“.

Il capo dei Vigili del Fuoco, Eyal Caspi, sta supervisionando attentamente l’attività delle forze in tutti i settori. Inoltre, agenti e veicoli della Polizia Stradale Nazionale sono presenti sul posto e sono impegnati a dirigere il traffico. La Polizia ha chiesto “alla popolazione in auto di non raggiungere la zona, di seguire le istruzioni degli agenti e di scegliere percorsi alternativi”.

La Polizia ha riferito che “a seguito di un’ulteriore valutazione della situazione da parte della Polizia del distretto centrale presso il posto di comando unificato di Mazkeret Batya, in seguito all’incendio nella regione di Shfela, il comandante dell’area, in conformità con le raccomandazioni del personale di emergenza e soccorso, ha impartito istruzioni di continuare e prepararsi operativamente alla possibilità di evacuare i residenti”.

