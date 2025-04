Israele, nuotatore disperso dopo essere stato attaccato da uno squalo al largo di Hadera | VIDEO

MeteoWeb

Un nuotatore è disperso dopo essere stato attaccato da uno squalo al largo di Hadera, in Israele, secondo quanto riferito dalla Polizia e dai paramedici. Le autorità stanno conducendo ricerche sulla spiaggia del torrente Hadera, secondo i servizi di emergenza di Magen David Adom. La Polizia ha chiuso la spiaggia fino a nuovo avviso. Channel 12 riferisce che lo squalo ha attaccato anche un sommozzatore di soccorso alla ricerca dell’uomo. Il Dipartimento Costiero del comune di Hadera afferma che sta conducendo ricerche con moto d’acqua per localizzare il nuotatore e di continuare ad aggiornare la situazione con ulteriori sviluppi. Video caricati sui social media mostrano anche elicotteri che perlustrano le acque alla ricerca dell’uomo scomparso. L’incidente è avvenuto in una zona della spiaggia dove era già vietata la balneazione.

I video pubblicati sui social media mostrano un sub che si dimena nell’acqua, mentre altri filmati mostrano uno squalo che nuota vicino alle persone immerse fino alla vita.

Gli squali bruni e gli squali smeriglio, che frequentano la zona da novembre a maggio, non sono noti per attaccare gli esseri umani.

Negli ultimi giorni, la moria di pesci nel torrente Hadera e nel vicino torrente Alexander ha attirato gli squali sulle coste di Hadera e Beit Yannai. Gli squali si nutrono di pesci morti, malati e feriti quando entrano in mare, contribuendo a mantenere pulite le acque naturali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.