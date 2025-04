Italia e India rafforzano la cooperazione scientifica: firmato nuovo accordo strategico

MeteoWeb

In un importante passo verso il rafforzamento delle relazioni scientifiche internazionali, l’Italia e l’India hanno siglato un Memorandum of Understanding per intensificare la cooperazione nella ricerca e nell’innovazione tecnologica. L’accordo è stato firmato dal Ministro italiano dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e dal Ministro indiano della Scienza e Tecnologia, Jitendra Singh, durante una missione congiunta in India, alla presenza anche del Ministro degli Esteri Antonio Tajani.

L’intesa mira a promuovere progetti congiunti di ricerca, la mobilità di scienziati e ricercatori, e la condivisione di infrastrutture e conoscenze in settori strategici come intelligenza artificiale, robotica biomedica, tecnologie pulite, cambiamento climatico, biomanufacturing e terapie mRNA. Particolare attenzione sarà rivolta anche al sostegno di startup innovative e alla creazione di reti tra esperti.

Il Memorandum non solo rafforza il legame tra istituti di ricerca e imprese, ma promuove anche la partecipazione congiunta a programmi multilaterali e l’organizzazione di eventi scientifici internazionali.

“Questa intesa – ha dichiarato il Ministro Bernini – è il frutto di una visione condivisa con l’India: investire insieme in ricerca e innovazione per affrontare le grandi sfide globali. Università, scienza e impresa sono strumenti di dialogo tra Paesi, ma anche leve fondamentali di progresso economico per le nostre società“.

