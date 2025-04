Italia sotto shock, ricercatore ucciso e fatto a pezzi in Colombia: “testa e braccia in una valigia”

MeteoWeb

Un ricercatore italiano, Alessandro Coatti, di 42 anni è stato ucciso e fatto a pezzi in Colombia. Lo conferma l’ambasciata italiana a Bogotà. La testa e le braccia dell’uomo sono state trovate in una valigia in prossimità dello stadio della cittadina di Santa Marta. La polizia è risalita all’identità di Coatti grazie al bracciale di un albergo che aveva ad un polso. Altri pezzi del corpo del ricercatore sono stati rinvenuti in un’altra zona della città.

Secondo le prime ricostruzioni, sabato sera l’uomo era uscito per recarsi in un locale notturno e non ha più fatto ritorno. Sulla base delle prime informazioni raccolte, emerge che Alessandro Coatti, nato a Portomaggiore (Ferrara), era in Sudamerica per turismo ed aveva già visitato Perù, Bolivia e Ecuador. In Colombia l’uomo, che viaggiava solo, aveva tra l’altro visitato il parco naturale Tyrona.

Chi era Alessandro Coatti

Nato il 3-8-1986 a Portomaggiore in provincia di Ferrara, Coatti era laureato alla Scuola Normale Superiore di Pisa in Neurobiologia Molecolare con il massimo dei voti, e con un Master al University College London. Era un biologo, residente a Londra dal 2017, membro della Royal Society of Biology. “Siamo devastati nel dare l’annuncio della sua morte” hanno scritto sulla loro pagina Facebook, condividendo una fotografia.

Coatti – a quanto si apprende – aveva fatto ingresso in Colombia lo scorso 28 marzo nell’ambito di un viaggio nei Paesi latino-americani iniziato lo scorso gennaio che lo aveva portato in Ecuador, Perù e Bolivia. Il personale dell’hotel Marovi, presso il quale alloggiava dal 3 aprile, ha confermato alla polizia che l’italiano avrebbe lasciato la struttura il 5 aprile scorso affermando di volersi recare al Mercato Pubblico con l’intenzione di trovare lì un trasporto per il Parque Tayrona, parco naturale e nota meta turistica.

Da quel momento non si sono più avute notizie di Coatti, fino al ritrovamento il giorno seguente di una valigia con braccia e testa del connazionale nel quartiere di Villa Betel, nelle adiacenze dello Stadio ‘Sierra Nevada’. L’identificazione è stata effettuata attraverso la fotocopia del passaporto in possesso della struttura alberghiera (della quale il connazionale aveva un braccialetto al polso).

