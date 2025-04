Italia e Turchia rafforzano la cooperazione energetica e ambientale: focus su Corridoio meridionale del gas, energie pulite e sicurezza delle risorse

MeteoWeb

Italia e Turchia sottolineano “l’importanza strategica del Corridoio meridionale del gas nel contesto del rafforzamento della sicurezza dell’approvazione energetica e della diversificazione delle risorse e hanno accolto con favore la loro solida cooperazione come partner”, ribadendo “il loro impegno a far progredire la collaborazione, riconoscendo il valore inclusivo dell’energia come fattore di crescita, sicurezza e prosperità comune, anche nella Regione mediterranea”. E’ quanto si legge nella nota congiunta al termine del quarto forum intergovernativo Italia-Turchia, che si è svolto a Roma.

I due Paesi sottolineano, poi, “l’importanza di rafforzare la cooperazione per garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento dei minerali critici e degli elementi delle terre rare, considerando il loro ruolo chiave nella transizione energetica pulita globale”. Inoltre, “considerando l’elevato potenziale di potenziamento della cooperazione nel settore dell’energia pulita, sono convenuto di rafforzare la collaborazione in materia di energie rinnovabili, efficienza energetica, idrogeno e infrastrutture per il gas naturale. Le Parti sono convenute di esplorare le possibili modalità di ulteriore cooperazione, anche per quanto riguarda i progetti congiunti nel settore del petrolio e del gas nei loro Paesi e nei Paesi terzi”, prosegue il documento. Roma e Ankara “hanno espresso la volontà di rafforzare la cooperazione attraverso progetti attraverso congiunti e lo scambio di informazioni in settori quali la trasformazione verde ei rifiuti zero. Le parti si sono inoltre impegnate a sviluppare soluzioni innovative per la riduzione delle emissioni e l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, in conformità con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.