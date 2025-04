La Luna e la sua faccia nascosta: un mondo inaspettato dietro casa

MeteoWeb

Per l’occhio umano, la Luna si presenta da sempre come un corpo celeste familiare e statico. Le sue fasi si susseguono con regolarità, e la sua faccia – quella visibile dalla Terra – sembra non cambiare mai. Ma questa apparente immutabilità nasconde un fenomeno astronomico affascinante e, per molti, ancora poco conosciuto.

Il motivo per cui vediamo sempre lo stesso emisfero lunare è legato alla meccanica orbitale: il nostro satellite naturale impiega lo stesso tempo a ruotare su sé stesso quanto a compiere un’orbita attorno alla Terra. Questo fenomeno è noto come rotazione sincrona. In pratica, ogni volta che la Luna completa un giro attorno al nostro pianeta, ha anche completato una rotazione completa su sé stessa, mantenendo così sempre la medesima faccia rivolta verso di noi.

Il mito del “lato oscuro” della Luna

Questa dinamica ha alimentato per decenni un certo alone di mistero attorno al cosiddetto “lato oscuro” della Luna. In realtà, non si tratta di un lato perennemente buio: semplicemente è la parte che dalla Terra non possiamo osservare direttamente. Quando, ad esempio, si verifica una Luna nuova, la luce solare illumina proprio quell’emisfero nascosto, mentre la parte visibile da noi resta in ombra.

Questo lato, più propriamente definito lato nascosto, è rimasto un’incognita per l’umanità fino alla metà del XX secolo. I primi a svelarne i contorni furono i sovietici, nel 1959, grazie alla sonda Luna 3, che trasmise sulla Terra le prime immagini di questa regione invisibile.

La prima volta degli esseri umani

Bisogna aspettare quasi un decennio perché anche degli esseri umani potessero ammirare con i propri occhi il lato nascosto della Luna. Accadde nel 1968, con la storica missione Apollo 8 della NASA, la prima a orbitare attorno al nostro satellite. Durante il sorvolo, gli astronauti Frank Borman, James Lovell e William Anders diventarono i primi uomini a vedere quella parte sconosciuta del nostro vicino celeste. Le successive missioni Apollo portarono a 24 il numero totale di astronauti che hanno avuto questo privilegio.

Il contributo cinese all’esplorazione lunare

Nel 2014, anche la Cina ha raggiunto un importante traguardo nell’esplorazione lunare. Con la missione Chang’e 5 T1, un volo di prova in vista della più ambiziosa missione Chang’e 5, l’agenzia spaziale cinese ha ottenuto una delle immagini più suggestive e dettagliate della faccia nascosta della Luna. Questo scatto, ripreso da un veicolo robotico in orbita lunare, ha segnato simbolicamente l’ingresso della Cina nel ristretto club delle potenze capaci di osservare e studiare questo angolo remoto dello spazio lunare.

Un paesaggio lunare sorprendentemente diverso

A prima vista, la faccia nascosta della Luna sembra appartenere a un altro corpo celeste. A differenza dell’emisfero visibile, punteggiato da grandi e scuri maria (le “macchie” lunari visibili anche a occhio nudo dalla Terra), il lato nascosto si presenta molto più ricco di crateri, aspro e montuoso. Gli antichi bacini di lava sono rari: l’unico degno di nota è il Mare Moscoviense, una piccola macchia scura quasi centrale rispetto al disco nascosto.

Questa differenza morfologica è oggetto di studio da parte degli scienziati, che ipotizzano processi geologici differenti tra i due emisferi, forse legati alla distribuzione della crosta lunare e all’assenza di determinati eventi vulcanici sul lato non visibile dalla Terra.

Un mondo a portata di mano, ancora da esplorare

Nonostante si trovi “dietro casa”, la faccia nascosta della Luna resta una delle frontiere ancora poco esplorate. È un luogo affascinante, privo di atmosfera ma ricco di storie da raccontare attraverso le sue rocce, le sue fratture e i suoi impatti millenari.

La crescente attenzione internazionale verso la Luna – che coinvolge non solo la NASA ma anche ESA, CNSA, JAXA e altre agenzie – potrebbe trasformare il lato nascosto da misteriosa distesa grigia a punto di partenza per nuove missioni scientifiche e tecnologiche. Un passo fondamentale verso la comprensione non solo del nostro satellite, ma anche delle origini del Sistema Solare.

Il volto meno noto della Luna è pronto a rivelarsi

Il lato nascosto della Luna non è più un enigma, ma resta una delle sfide più stimolanti per l’esplorazione spaziale contemporanea. Un luogo che, pur essendo invisibile dal nostro punto di osservazione, ha molto da insegnarci. E ora che le tecnologie lo permettono, quella parte silenziosa e misteriosa della Luna si prepara ad accogliere nuove sonde, rover e forse, un giorno, esseri umani.

