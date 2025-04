“La Russia prepara la grande guerra con la NATO”: quello che sta succedendo ai confini fa paura

MeteoWeb

Il Wall Street Journal riporta che la Russia sta costruendo silenziosamente ingenti forze militari vicino ai confini europei, preparandosi a un futuro conflitto con la NATO. Secondo il WSJ, la Russia sta espandendo le basi militari nei pressi di Finlandia, Estonia e Lettonia, con l’obiettivo di dislocare decine di migliaia di soldati lungo i confini della NATO. Stanno costruendo nuove linee ferroviarie, potenziando gli arsenali e reclutando 30.000-40.000 soldati al mese, con ingenti bonus alla firma. I funzionari occidentali avvertono che la Russia potrebbe essere pronta per una guerra su larga scala entro 5 anni, o prima, se l’Ucraina raggiungesse un cessate il fuoco.

Nel frattempo, nuovi carri armati e pezzi di artiglieria russi vengono accumulati all’interno della Russia, anziché essere inviati in Ucraina. L’esercito russo è ora più numeroso rispetto a quando iniziò la guerra in Ucraina.

Le durissime parole di Medvedev

Proprio oggi, l’ex presidente russo e attuale vice segretario del Consiglio di Sicurezza, Dmitry Medvedev ha detto che i Paesi che hanno aderito recentemente alla Nato, Svezia e Finlandia, sono diventati automaticamente “bersagli” delle forze russe in possibili rappresaglie anche con “una componente nucleare“. Questi Paesi “ora si trovano in un blocco ostile a noi“, ha sottolineato Medvedev, citato dall’agenzia Tass. “Questo significa che sono automaticamente diventati un bersaglio per le nostre forze armate, con possibili attacchi di ritorsione e persino una componente nucleare“, ha affermato l’ex presidente.

La Russia non avrebbe dovuto “fidarsi” di diversi Paesi occidentali, tra i quali l’Italia, ha aggiunto Medvedev. “Nei primi anni post-sovietici – ha affermato Medvedev, citato dall’agenzia Ria Novosti – ci siamo fidati troppo di coloro di cui non bisognava affatto fidarsi, che non meritavano la nostra fiducia“. Tra questi, Medvedev ha citato “gli Stati Uniti e l’Europa occidentale, inclusi i più grandi Paesi, Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia“.

