La verità sulle Emissioni di CO2: chi ha distrutto il Pianeta e chi lo sta ancora distruggendo

Il cambiamento climatico è una delle sfide più urgenti e complesse del nostro tempo, e le responsabilità legate alla sua origine e al suo aggravamento non sono distribuite in modo uniforme tra i paesi del mondo. Sebbene oggi il riscaldamento globale sia una realtà che coinvolge ogni angolo del pianeta, è fondamentale distinguere tra le responsabilità attuali, quelle storiche e l’effettiva volontà politica di affrontare il problema.

Negli ultimi decenni, le emissioni globali di gas serra sono aumentate in modo drammatico, e alcuni paesi contribuiscono in modo sproporzionato a questa tendenza. La Cina, ad esempio, è attualmente il maggiore emettitore al mondo di anidride carbonica, con oltre 11 miliardi di tonnellate all’anno, dovute soprattutto al massiccio utilizzo del carbone per la produzione di energia elettrica. Gli Stati Uniti seguono con circa la metà delle emissioni cinesi, ma con una popolazione molto più ridotta, rendendo il loro impatto pro capite tra i più elevati del pianeta. Anche l’India, pur con emissioni inferiori in termini assoluti, ha visto un’impennata significativa, legata a una rapida industrializzazione e all’aumento della domanda energetica.

Tuttavia, per comprendere appieno le responsabilità climatiche, è necessario guardare anche al passato. I paesi oggi sviluppati, come gli Stati Uniti, gran parte dell’Europa occidentale e il Regno Unito, sono stati i principali protagonisti della Rivoluzione Industriale. Per oltre un secolo, queste nazioni hanno bruciato enormi quantità di combustibili fossili senza alcuna regolamentazione ambientale, contribuendo all’accumulo di gas serra che ancora oggi riscaldano il pianeta. Questa eredità storica è un punto cruciale nel dibattito internazionale: i paesi emergenti sostengono che le nazioni industrializzate debbano assumersi una quota maggiore di responsabilità per i danni ambientali globali, anche alla luce dei benefici economici ottenuti dallo sfruttamento delle risorse fossili.

Un altro elemento spesso trascurato è il ruolo delle grandi aziende, in particolare quelle attive nell’estrazione e commercializzazione di combustibili fossili. Alcune multinazionali, tra cui Saudi Aramco e Coal India, sono responsabili da sole di una quota significativa delle emissioni globali. Anche settori specifici, come quello del cemento, hanno visto un’impennata nelle emissioni, contribuendo ulteriormente alla crisi climatica. Questi attori, pur non essendo stati sovrani, esercitano un’influenza enorme sulle scelte energetiche mondiali e, di conseguenza, sull’andamento del cambiamento climatico.

Nel contesto delle politiche climatiche, le differenze tra paesi si fanno ancora più marcate. Alcuni, come Danimarca e Regno Unito, hanno adottato misure ambiziose per ridurre le proprie emissioni, investendo massicciamente in fonti rinnovabili e abbandonando progressivamente il carbone. Altri, in particolare i grandi esportatori di petrolio e gas come Arabia Saudita, Russia e Iran, sono spesso riluttanti a intraprendere azioni incisive, ostacolando i negoziati internazionali e mantenendo modelli economici fortemente legati ai combustibili fossili.

Questa disparità si riflette anche nelle valutazioni internazionali: secondo il Climate Change Performance Index, i paesi con le peggiori performance climatiche sono proprio quelli che continuano a puntare su fonti energetiche inquinanti e che adottano politiche poco trasparenti o insufficienti per la transizione ecologica. Al contrario, i paesi che si distinguono per innovazione, efficienza energetica e riduzione delle emissioni ricevono valutazioni più elevate, anche se nessuno può ancora dirsi pienamente virtuoso.

Recentemente, anche le istituzioni giuridiche internazionali hanno iniziato a intervenire sul tema della responsabilità climatica. Alcuni paesi particolarmente vulnerabili, come Vanuatu, hanno promosso iniziative per portare il cambiamento climatico davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, sostenendo che i grandi inquinatori dovrebbero risarcire i danni subiti dalle nazioni più fragili. Sebbene questi procedimenti non abbiano ancora forza vincolante, stanno contribuendo a ridefinire il concetto stesso di giustizia climatica a livello globale.

In definitiva, attribuire le responsabilità del cambiamento climatico significa analizzare un intreccio complesso di fattori economici, politici e storici. Non si tratta solo di identificare chi inquina di più oggi, ma anche di riconoscere chi ha beneficiato dello sviluppo basato sui combustibili fossili e chi ha fatto meno per cambiare rotta. Solo affrontando con serietà e trasparenza queste dinamiche sarà possibile costruire un futuro climatico più equo e sostenibile per tutti.

