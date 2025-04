Laguna da scoprire: un anno tra natura, scienza e partecipazione per raccontare la biodiversità di Venezia

MeteoWeb

Un anno di incontri, laboratori, visite guidate dedicate alla biodiversità con gli ultimi in programma tra aprile e maggio 2025: un innovativo progetto sviluppato in più fasi e realizzato per l’anno 2024/2025, a cura del Museo di Storia Naturale di Venezia “Giancarlo Ligabue” con il coordinamento dell’Istituto CNR-ISMAR, dedicato alla divulgazione scientifica sulla biodiversità nella Laguna di Venezia, con la partecipazione della società cooperativa Sestante di Venezia. L’iniziativa è parte integrante delle azioni del Biodiversity Gateway, il primo portale italiano dedicato alla biodiversità realizzato nato per mettere in comunicazione la ricerca scientifica e la società (www.biodiversitygateway.it/).

Un nuovo invito alla partecipazione e alla scoperta, all’esplorazione, alla conoscenza e alla consapevolezza: proteggere la straordinaria ricchezza naturale, a partire dall’ambiente che ci circonda. E poi, verso il mondo. Per il Museo di Storia Naturale di Venezia è una nuova occasione per raccontare la laguna quale laboratorio naturale, mosaico di ambienti in continua trasformazione per opera naturale e antropica, in un filone di ricerca che vedrà impegnata l’istituzione in diverse attività, progetti e incontri durante tutto l’anno.

Biodiversità in Laguna di Venezia

Gli ultimi due appuntamenti domenicali racconteranno la Missione biodiversità (13 aprile ore 14.30) attraverso esperimenti, giochi interattivi, rompicapi e prove da superare in un percorso a tappe per allenare i sensi e lo spirito di osservazione. Conoscere la natura, la varietà degli organismi viventi e le loro complesse relazioni, è il primo passo per scoprire i tasselli che compongono il mosaico della biodiversità, per poi per scoprire come Siamo tutti diversi (11 maggio, ore 14.30) con racconti animati, giochi teatrali, osservazione di reperti naturalistici per raccontare, in modo divertente e partecipativo, la varietà del mondo naturale e della sua importanza per tutti gli ecosistemi. Alberi in lotta per il potere, pesci in crisi di identità. Questi e tanti altri personaggi aspettano in museo grandi e piccoli, con le loro storie da condividere. Appuntamento a maggio per la “missione sul campo”, l’uscita in laguna con la barca ecosostenibile del Sestante di Venezia e il laboratorio al Portale della Biodiversità, dell’Istituto CNR-ISMAR di Venezia, con un focus su l’ecologia della laguna, il gli organismi dei fondali, vegetali come alghe, il fitoplancton e le microplastiche.

Attività e progetti che non si esauriscono ma anzi, rappresentano un tassello e il rafforzamento di una rete di conoscenze e di strumenti, un patrimonio di risorse sul tema della biodiversità lagunare coordinate e sviluppate dall’Istituto CNR-ISMAR come contributo al portale Biodiversity Gateway: un ponte tra ricerca scientifica e società, nato per rendere accessibili le conoscenze e le tecnologie sviluppate dal National Biodiversity Future Center, tramite funzioni chiave pensate per cittadini, ricercatori, imprese e amministrazioni. Una missione condivisa e partecipata dal Museo di Storia Naturale, oggi e per il futuro, un punto di riferimento per la messa in rete di risorse, dati scientifici e materiali educativi, per tutti.

Nel suo complesso il programma di incontri, laboratori, visite avviato nel corso dell’anno scolastico 2024/2025 ha sensibilizzato e coinvolto pubblici diversi sul tema della biodiversità, sottolineandone l’importanza per il mantenimento degli equilibri naturali e per la vita del nostro pianeta. Attraverso un approccio multidisciplinare e accessibile, sono approfonditi i fattori che minacciano la biodiversità, con particolare attenzione all’ecosistema della Laguna di Venezia, con i suoi delicati equilibri.

Un progetto strutturato e articolato in tre diverse fasi, tra gli incontri in classe che hanno visto la partecipazione di oltre 800 studenti, i laboratori al Museo di Storia Naturale di Venezia per i più piccoli e famiglie, cittadini, studenti, ricercatori, fino alla ricerca sul campo con l’uscita in laguna.

