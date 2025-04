Lancio imminente di ACES: il briefing online in vista della missione

MeteoWeb

L’Agenzia spaziale europea (ESA), Airbus e l’agenzia spaziale francese CNES invitano al briefing con la stampa online per celebrare l’imminente lancio dello strumento Atomic Clock Ensemble in Space (ACES). I partecipanti avranno l’opportunità di saperne di più su questa missione e di porre domande partecipando al briefing con la stampa pre-lancio online in inglese tramite Webex alle 12:00 CEST di giovedì 17 aprile 2025.

Il lancio di ACES è previsto per lunedì 21 aprile, nell’ambito della missione 32 del Commercial Resupply Service (SpX-32) di SpaceX. Raggiungerà la Stazione Spaziale Internazionale a bordo di una capsula Cargo Dragon montata su un razzo Falcon 9. Una volta agganciato alla Stazione, il braccio robotico dell’Agenzia Spaziale Canadese collegherà ACES all’esterno del laboratorio Columbus dell’ESA in una data successiva, attualmente prevista per il 25 aprile.

Il briefing comprenderà un’introduzione, un discorso di apertura e una sessione di domande e risposte con i seguenti esperti:

Simon Weinberg, Project Manager ACES, ESA

Patrick Crescent, Project Manager, Airbus

Didier Massonnet, Pharao Project Manager, CNES

Philippe Laurent, Responsabile delle attività PHARAO-ACES, Observatoire de Paris.

