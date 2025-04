Lazio-Roma, la coreografia allo Stadio Olimpico diventa un’opera d’arte: quando il derby racconta la storia di una città | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il Derby della Capitale del campionato di Serie A tra Lazio e Roma, oltre a offrire spettacolo sul campo (1-1 il risultato finale), ha regalato un’emozione unica sugli spalti dello Stadio Olimpico. Prima del fischio d’inizio, le due tifoserie si sono rese protagoniste di coreografie monumentali, autentici tributi alla storia della città. La Curva Nord ha lasciato tutti a bocca aperta con una scenografia imponente che ha occupato gran parte dello stadio. In un tripudio di colori e dettagli, i tifosi biancocelesti hanno reso omaggio ai simboli di Roma: dal Colosseo a Castel Sant’Angelo, fino al Foro Romano. Non solo monumenti, ma anche scene di vita quotidiana, a rappresentare la profonda unione tra il popolo laziale e la loro città. Al centro di tutto, la scritta: “la Lazio è dove sono i laziali”, un messaggio di identità e appartenenza che ha attraversato tutta la Curva.

L’omaggio della Roma: memoria, radici e orgoglio

La risposta della Curva Sud non è stata da meno. I tifosi romanisti hanno messo in scena una potente rappresentazione della storia del club giallorosso. Protagonista assoluto, Agostino Di Bartolomei, eterno capitano. In primo piano anche le maglie utilizzate nella storia giallorosso e sullo sfondo la frase “Una città, una maglia”, un richiamo all’orgoglio e alla continuità storica del club.

Il derby di Roma ancora una volta si è confermato un evento totale, capace di andare oltre il semplice confronto sportivo. È una celebrazione della città, della sua cultura, della sua storia e della sua passione. Un patrimonio che si rinnova ogni anno, dentro e fuori dal campo.

