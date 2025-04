Orrore a Lecce: barboncino ucciso a colpi di fucile, AIDAA offre ricompensa per trovare il responsabile

MeteoWeb

“Un barboncino di nome Leo era a spasso da solo nella giornata di martedì quando è stato colpito da un colpo di arma da fuoco. Il cagnolino conosciuto nel quartiere della cittadina leccese amato da tutti era uscito attorno alle 13 e dopo essere rincasato la padrone si è accorta che il piccolo Leo aveva delle macchie di sangue sul pelo, portato in clinica veterinaria il dottore ha stabilito dopo gli esami di rito che la trachea era stata recisa da un pallino. Il piccolo Leo purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduto sulla vicenda è intervenuta l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che ha deciso di presentare nei prossimi giorni una denuncia contro ignoti e di mettere a disposizione una ricompensa di 1.000 euro che sarà pagata a chi con la sua denuncia formale rilasciata nelle forme di legge aiuterà ad individuare e fare condannare in via definitiva l’autore di questo crimine”. E’ quanto si legge in una nota dell’AIDAA.

