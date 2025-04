L’esibizione energetica della stella morente si mette a fuoco in pieno

MeteoWeb

Il telescopio spaziale James Webb di NASA/ESA/CSA ha catturato l’immagine più dettagliata della nebulosa planetaria NGC 1514 fino ad oggi, grazie alle sue osservazioni uniche nel medio infrarosso. L’immagine di Webb mette in risalto le sfumature della nebulosa, in particolare i suoi anelli di polvere “sfocati”. Cercate anche i buchi nella regione centrale rosa, dove il materiale è penetrato. Due stelle centrali, che appaiono come una sola nell’immagine di Webb, hanno formato questa scena nel corso di migliaia di anni e continueranno a farlo per altre migliaia.

Il gas e la polvere espulsi da una stella morente nel cuore di NGC 1514 sono stati completamente messi a fuoco grazie ai dati nel medio infrarosso del telescopio spaziale James Webb. I suoi anelli, che vengono rilevati solo nella luce infrarossa, ora appaiono come grumi sfocati disposti in schemi aggrovigliati, e una rete di buchi più nitidi vicino alle stelle centrali mostra dove è penetrato materiale più veloce. Gli anelli attorno a NGC 1514 sono stati scoperti nel 2010, ma ora Webb consente agli scienziati di esaminare in modo completo la natura turbolenta di questa nebulosa. E’ quanto si legge in un articolo ESA.

I dettagli

Questa scena si è formata per almeno 4.000 anni e continuerà a cambiare per molti altri millenni. Al centro ci sono due stelle che appaiono come una sola nelle osservazioni di Webb e sono evidenziate da brillanti picchi di diffrazione. Le stelle seguono un’orbita stretta e allungata di nove anni e sono avvolte in un arco di polvere rappresentato in arancione.

Una di queste stelle, che un tempo era parecchie volte più massiccia del nostro Sole, ha avuto il ruolo principale nel produrre questa scena. Una volta esauriti gli strati esterni della stella, ne è rimasto solo il nucleo caldo e compatto. Come nana bianca, i suoi venti si sono accelerati e al tempo stesso si sono indeboliti, il che potrebbe aver spazzato via il materiale in sottili gusci.

La sua forma a clessidra

Le osservazioni di Webb mostrano che la nebulosa forma un angolo di 60 gradi, il che la fa sembrare come se stesse versando del liquido in una lattina, ma è molto più probabile che NGC 1514 abbia la forma di una clessidra con le estremità tagliate. Cercate indizi della sua vita stretta in alto a sinistra e in basso a destra, dove la polvere è arancione e si disperde in superfici a V. Quando questa stella era al culmine della sua perdita di materiale, la compagna potrebbe essersi avvicinata molto, dando origine a queste forme insolite. Invece di produrre una sfera, questa interazione potrebbe aver formato degli anelli.

Sebbene il contorno di NGC 1514 sia più nitido, la clessidra presenta anche dei “lati” che ne definiscono la forma tridimensionale. Cercate le deboli nubi arancioni semitrasparenti tra gli anelli che danno corpo alla nebulosa.

Una rete di strutture screziate

I due anelli della nebulosa sono illuminati in modo non uniforme nelle osservazioni di Webb, apparendo più diffusi in basso a sinistra e in alto a destra. Appaiono anche sfocati, o con una texture particolare. Gli scienziati ritengono che gli anelli siano costituiti principalmente da granelli di polvere molto piccoli che, colpiti dalla luce ultravioletta della nana bianca, si riscaldano abbastanza da essere rilevati da Webb.

Oltre alla polvere, il telescopio ha rilevato anche la presenza di ossigeno nel centro rosa grumoso, in particolare sui bordi delle bolle o dei buchi.

NGC 1514 è degna di nota anche per ciò che è assente. Il carbonio e le sue versioni più complesse, materiali simili a fumo noti come idrocarburi policiclici aromatici, sono comuni nelle nebulose planetarie (gusci di gas incandescente in espansione espulsi dalle stelle nelle fasi avanzate della loro vita). Nessuno dei due è stato rilevato in NGC 1514. Le molecole più complesse potrebbero non aver avuto il tempo di formarsi a causa dell’orbita delle due stelle centrali, che ha mescolato il materiale espulso. Una composizione più semplice significa anche che la luce di entrambe le stelle arriva molto più lontano, ed è per questo che vediamo i deboli anelli simili a nubi.

Che dire della stella blu brillante in basso a sinistra, con picchi di diffrazione leggermente più piccoli rispetto alle stelle centrali? Non fa parte di questa scena. Anzi, questa stella è più vicina a noi. Questa nebulosa planetaria è stata studiata dagli astronomi fin dalla fine del 1700. L’astronomo William Herschel notò nel 1790 che NGC 1514 era il primo oggetto del cielo profondo ad apparire realmente nuvoloso: non riusciva a risolvere ciò che vedeva in singole stelle all’interno di un ammasso, come altri oggetti da lui catalogati. Con Webb, la nostra visione è considerevolmente più chiara. NGC 1514 si trova nella costellazione del Toro, a circa 1.500 anni luce dalla Terra.

