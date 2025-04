Momenti di paura durante una lezione di danza: bambina colta da un malore, arriva l’eliambulanza

MeteoWeb

Attimi di paura oggi nel tardo pomeriggio, quando una bambina ha un forte malore mentre si trovava a lezione di danza nella scuola d’arte di Corchiano, paesino del Viterbese. Sul posto sono arrivati ​​immediatamente i sanitari del 118, che hanno disposto per la ragazzina il trasporto in eliambulanza all’ospedale santa Rosa del capoluogo. Non si conoscono le sue attuali condizioni di salute. Presenti anche i carabinieri che hanno gestito le operazioni di atterraggio e decollo dell’elicottero, chiudendo l’area.

