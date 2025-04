Libano, tempesta di sabbia travolge Hermel: vento forte e allerta per la popolazione | FOTO

MeteoWeb

Una violenta tempesta di sabbia ha investito oggi Hermel, nel Libano, portando con sé forti raffiche di vento che hanno causato disagi alla popolazione locale e ridotto drasticamente la visibilità in tutta l’area. L’evento si è verificato nella giornata di martedì 8 aprile, quando un’intensa nube di polvere trasportata dai venti ha invaso la città. Le autorità locali hanno immediatamente lanciato un’allerta alla popolazione, invitando i cittadini a restare in casa e a proteggersi. Gli organi competenti continuano a monitorare la situazione in vista di possibili nuovi fenomeni simili legati all’instabilità climatica della regione.

