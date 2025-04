Presentato il Libro Bianco sulla Montagna: confronto tra istituzioni e territori per il futuro delle aree alpine

MeteoWeb

Venerdì 4 aprile, nel corso di un incontro promosso dalla Cassa Rurale Val di Sole, la Prof.ssa Giorgi, responsabile del Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano, ha presentato i dati emersi dal Libro Bianco sulla Montagna alla presenza dei sindaci della Val di Sole. Venerdì scorso, a Vermiglio, nel cuore della Val di Sole, si è tenuta un’importante presentazione del Libro Bianco sulla Montagna, il rapporto di ricerca realizzato dal Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano su incarico del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dei dati da questo emersi.

L’incontro è stato promosso dalla Cassa Rurale Val di Sole e ha visto la partecipazione dei sindaci della Val di Sole e di alcuni amministratori della vicina Val Camonica. Un’occasione riservata e di alto livello tecnico, pensata per avviare un confronto concreto tra istituzioni locali e attori dello sviluppo territoriale, a partire dai dati e dalle analisi contenuti nel Libro Bianco.

I dettagli

Ad accogliere i partecipanti, oltre al Sindaco di Vermiglio Michele Bertolini, padrone di casa, i vertici della Cassa Rurale Val di Sole, promotrice dell’iniziativa, rappresentata dal Presidente Claudio Valorz e dal Direttore Generale Marco Costanzi, oltre ad alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione. Tra i numerosi presenti anche l’Assessore regionale del Trentino-Alto Adige, Carlo Daldoss, che ha sottolineato l’importanza di strumenti di lettura del territorio come il Libro Bianco per orientare le politiche pubbliche.

Il rapporto, presentato nel corso dell’incontro dalla Prof.ssa Giorgi, responsabile del Polo UNIMONT, restituisce un quadro dettagliato, regione per regione, delle caratteristiche ambientali, socioeconomiche e istituzionali dei territori montani italiani, mettendo in luce criticità e potenzialità. Uno strumento strategico, dunque, per definire visioni di sviluppo sostenibile e costruire politiche mirate, capaci di rispondere alle reali esigenze delle comunità alpine.

