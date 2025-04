Lollobrigida: “l’Italia è una potenza alimentare, vincerà ogni sfida”

MeteoWeb

“In queste ore l’apprensione dei mercati rispetto a nuovi eventuali dazi non ci deve far dimenticare i record raggiunti in questi anni con primati nella Dop Economy, nell’export del vino, nella valorizzazione dell’olio e dei formaggi in Europa e nel mondo, nell’affermazione della pizza italiana come eccellenza alimentare, nell’aver spiegato la differenza tra ice cream e gelato italiano, nel valore aggiunto in agricoltura. L’Italia è una superpotenza in questo settore e saprà vincere ogni sfida perché ha imprese eccellenti alle quali è sufficiente per un governo essere di supporto e non di ostacolo”. Lo ha detto il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, intervenendo alla cerimonia di consegna del Premio Maestro dell’arte della cucina italiana, nel cortile d’onore di Palazzo Chigi.

