Londra, incendio in sottostazione: colonna di fumo nero sulla città | VIDEO

Un violento incendio è divampato in una sottostazione elettrica situata in Aberdeen Place, nel quartiere di Maida Vale, a Nord/Ovest di Londra. Sul posto sono intervenute quindici autopompe e un centinaio di vigili del fuoco, impegnati a contenere le fiamme e domare il rogo, che ha generato alte colonne di fumo visibili da diverse zone della città. Le fiamme hanno coinvolto anche parte del tetto di un edificio residenziale adiacente, ora sotto controllo. Per motivi di sicurezza e a causa del rischio di inquinamento atmosferico, le autorità hanno invitato i residenti dell’area a chiudere porte e finestre. Circa 80 persone sono state evacuate dagli appartamenti vicini.

Al momento non è ancora nota la causa dell’incendio. L’episodio avviene a distanza di un mese da un altro grave rogo, sempre in una sottostazione elettrica, che aveva costretto alla chiusura temporanea l’aeroporto di Heathrow.

