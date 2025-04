Londra ospita il Summit globale sulla sicurezza energetica: 60 governi e leader del settore insieme per affrontare le sfide del futuro

MeteoWeb

L’Agenzia Internazionale per l’energia ha annunciato oggi che circa 60 governi di paesi di tutto il mondo – la stragrande maggioranza a livello di Ministro o equivalente – parteciperanno al Summit internazionale sul futuro della sicurezza energetica, che si terrà in collaborazione con il governo del Regno Unito a Londra il 24 e 25 aprile. I Ministri e gli alti funzionari governativi che partecipano al Summit provengono da paesi di Africa, Americhe, Asia-Pacifico, Europa e Medio Oriente, compresi quelli in prima linea in una vasta gamma di sfide energetiche, tra cui accesso, accessibilità economica, affidabilità e clima. Leader di tutto il settore energetico – tra cui petrolio, gas, rinnovabili, elettricità, nucleare, minerali critici e altro ancora – così come di organizzazioni internazionali e della società civile, parteciperanno anche alle discussioni durante e intorno al Summit, che cercheranno di costruire un consenso su un approccio olistico alla sicurezza energetica e garantire che i governi abbiano gli strumenti necessari per partecipare e rispondere alla gamma di sfide che devono affrontare in un contesto in rapida evoluzione.

Complessivamente, 120 invitati di alto livello parteciperanno al Summit vero e proprio, e molti altri agli eventi associati. Il Segretario di Stato britannico per la sicurezza energetica e lo zero netto, Ed Miliband, e il Direttore esecutivo dell’IEA, Fatih Birol, co-condurranno l’evento e saranno tra i relatori principali. Ulteriori partecipanti di alto livello saranno annunciati la prossima settimana. Le sessioni chiave del Summit saranno trasmesse in diretta streaming sui canali digitali dell’Aie, inclusa la pagina dell’evento Summit. Per l’Italia è prevista la partecipazione del Vice Ministro per l’Ambiente e la Sicurezza energetica, Italia Vannia Gava L’Aie è al centro della sicurezza energetica internazionale da 50 anni, contribuendo a evitare, mitigare e gestire le interruzioni e le crisi dell’approvvigionamento energetico. Man mano che il mondo cambia, cambiano anche le sfide legate alla sicurezza energetica. Il Summit esaminerà i fattori geopolitici, tecnologici ed economici che influenzano la sicurezza energetica a livello nazionale e internazionale. Fornirà ai leader e ai decisori di tutto il mondo l’opportunità di esaminare le tendenze che plasmano la sicurezza energetica globale e di riflettere sugli strumenti necessari per affrontare i rischi tradizionali ed emergenti per la sicurezza energetica.

Le novità

Le aree chiave includono i cambiamenti nella domanda, nell’offerta e nel commercio dei principali combustibili; l’accesso all’energia e l’accessibilità economica; il ruolo crescente dell’elettricità in molti sistemi energetici; la crescita delle tecnologie per l’energia pulita e le loro catene di approvvigionamento; e la disponibilità dei minerali e dei metalli necessari per molte tecnologie per l’energia pulita; la resilienza del sistema energetico agli impatti di condizioni meteorologiche estreme e dei cambiamenti climatici; e l’innovazione tecnologica e l’ascesa dell’intelligenza artificiale. Il 23 aprile, governo, industria e altri esperti si riuniranno a Londra per una serie di sessioni preparatorie e workshop tecnici su argomenti chiave – tra cui minerali critici, sicurezza del gas, genere, metano e il sistema energetico dell’Ucraina – che confluiranno nelle discussioni del Summit.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.