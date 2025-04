La Luna e Marte, stasera incontro cosmico

MeteoWeb

Stasera il cielo ci regala uno spettacolo celeste: la Luna e Marte saranno protagonisti di una splendida congiunzione nella costellazione dei Gemelli. Accanto agli astri, a rendere ancora più suggestivo il panorama notturno, brilleranno le stelle Castore e Polluce, le più luminose della costellazione. La Luna si presenterà in fase di Primo Quarto, illuminando il cielo con metà del suo disco visibile, mentre il Pianeta Rosso sarà ben riconoscibile grazie alla sua tipica sfumatura.

Cos’è una congiunzione

Cosa significa esattamente “congiunzione“? In astronomia, la congiunzione si verifica quando 2 corpi celesti si avvicinano nella volta celeste, osservabili dalla Terra come se fossero molto vicini tra loro, anche se in realtà sono separati da milioni di km. Questo fenomeno è puramente prospettico: la Luna orbita intorno alla Terra, mentre Marte percorre la sua orbita attorno al Sole. Quando i loro percorsi apparenti nel cielo si avvicinano, si crea questa affascinante illusione ottica che incanta appassionati e curiosi.

La Luna e Marte

La Luna, nostro satellite naturale, è un oggetto familiare ma sempre affascinante. Oggi in fase di Primo Quarto, svela con chiarezza i suoi crateri e mari lunari, offrendo una visione ideale anche con piccoli telescopi o binocoli. Marte, invece, è uno dei pianeti più studiati del Sistema Solare: soprannominato “il Pianeta Rosso” per via del ferro ossidato che ne colora la superficie, è da sempre al centro delle ricerche spaziali per la possibilità di aver ospitato, o di poter ospitare in futuro, forme di vita.

Questa congiunzione rappresenta dunque non solo un evento spettacolare per gli occhi, ma anche un’occasione per riscoprire la bellezza e il mistero dei nostri vicini cosmici. Basta alzare lo sguardo al cielo e lasciarsi affascinare da questo incontro ravvicinato tra la Luna e Marte.

