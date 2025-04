“Luna Rosa” protagonista nel weekend, sarà la più piccola dell’anno

MeteoWeb

Nella notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile, i cieli d’Italia ci regaleranno uno spettacolo astronomico da non perdere: la cosiddetta “Luna Rosa“, che quest’anno avrà anche la particolarità di essere una “Microluna“, ovvero la Luna piena più piccola del 2025. Il momento esatto del plenilunio sarà alle 02:22 del 13 aprile ora italiana.

Perché si chiama “Luna Rosa”?

Nonostante il nome suggestivo, la Luna non assumerà una colorazione rosata. La denominazione “Luna Rosa” affonda le radici nella tradizione dei nativi americani, che associavano questo plenilunio alla fioritura primaverile del Phlox subulata, una pianta dai fiori rosa che annuncia l’arrivo della bella stagione nel Nord America. Altri nomi storici per la Luna piena di aprile includono “Luna dell’Erba che Germoglia”, “Luna delle Uova” e “Luna dei Pesci”, tutti legati ai cambiamenti stagionali e ai cicli naturali, celebrando la rinascita della vita dopo l’inverno.

Che cos’è una “Microluna”?

La particolarità di questo plenilunio è la sua coincidenza con l’apogeo lunare, il punto dell’orbita in cui la Luna si trova alla massima distanza dalla Terra, circa 406mila km. Ciò fa sì che la Luna appaia leggermente più piccola e meno luminosa rispetto ad altre Lune piene più vicine, come le famose “Superlune”. La differenza di dimensioni, sebbene reale, è comunque sottile e non facilmente percepibile a occhio nudo: parliamo di circa il 14% più piccola rispetto a una superluna.

Quando e come osservare la Luna Rosa

Il consiglio per godere al massimo dello spettacolo è di guardare verso l’orizzonte orientale poco dopo il tramonto di sabato 12 aprile. In quel momento, la Luna sorgerà bassa nel cielo, assumendo una sfumatura dorata grazie alla maggiore quantità di atmosfera che la sua luce deve attraversare. La sua posizione nella costellazione della Vergine, accanto alla brillante stella Spica, aggiungerà un tocco in più alla scenografia celeste.

Perché la Luna sembra più grande all’orizzonte?

Un fenomeno curioso accompagna spesso l’osservazione della Luna bassa sull’orizzonte: appare più grande rispetto a quando è alta nel cielo. Non si tratta di un effetto fisico, ma di un’illusione ottica nota come “illusione lunare”. Quando la Luna è vicina all’orizzonte, il nostro cervello la confronta inconsciamente con gli oggetti terrestri, come alberi, edifici o montagne, facendocela percepire più imponente di quanto non sia in realtà. In quota, senza punti di riferimento, la stessa Luna ci sembra più piccola. Fotografarla vicino all’orizzonte può dunque regalare scatti spettacolari.

Eventi speciali nel mondo

Mentre in Italia ci godremo la visione della Microluna, alcune zone del pianeta potranno assistere a un evento astronomico ancora più raro: l’occultazione di Spica da parte della Luna. In alcune regioni dell’America centrale e meridionale, come Buenos Aires, Caracas e Montevideo, la Luna passerà esattamente davanti a questa stella, nascondendola temporaneamente alla vista. Anche alcune aree dell’Africa meridionale saranno fortunate abbastanza da osservare questo fenomeno.

La Luna Rosa nelle leggende e nelle culture popolari

La “Luna Rosa” non è solo un evento naturale: è anche carica di significati simbolici. Nelle tradizioni dei nativi americani, segnava il momento della rinascita della natura e dell’inizio della stagione della caccia e della semina. In alcune credenze popolari europee, la Luna di aprile era legata ai riti di fertilità e di purificazione: si pensava che camminare al chiaro di Luna favorisse la buona sorte e la prosperità nei raccolti.

Una Luna importante anche per il calendario religioso

La Luna piena di aprile è conosciuta anche come “Luna Pasquale“, perché secondo la tradizione cristiana è il plenilunio che determina la data della Pasqua. La regola vuole che la Pasqua cada la prima domenica successiva alla prima Luna piena dopo l’equinozio di primavera. Nel 2025, questa ricorrenza cadrà domenica 20 aprile, proprio in seguito alla Luna piena di questo fine settimana.

Un’occasione per riscoprire il cielo

Anche se questa “Luna Rosa” non sarà la più brillante o la più grande dell’anno, rimane un appuntamento perfetto per alzare gli occhi al cielo e lasciarsi affascinare dai movimenti della nostra vicina cosmica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.