La “Luna Rosa” in arrivo è speciale, sarà “micro”

Il 13 aprile 2025 i cieli ci regaleranno un nuovo spettacolo: la Luna Piena d’aprile, conosciuta come “Pink Moon“, la “Luna Rosa“, che coinciderà quest’anno con un fenomeno particolare, quello della microluna. Un evento che unisce astronomia, cultura e antiche tradizioni.

Appuntamento con la Luna

Alle 02:22 del 13 aprile ora italiana, la Luna raggiungerà la sua fase di plenilunio. Per ammirarla al meglio, sarà sufficiente trovare un luogo lontano dall’inquinamento luminoso, con una visuale libera verso l’orizzonte.

Perché la Luna sarà “micro”?

Quest’anno, la Luna Piena d’aprile sarà anche una microluna. Questo termine descrive il fenomeno che si verifica quando la Luna Piena coincide con la sua posizione di apogeo, ossia il punto dell’orbita in cui si trova più lontana dalla Terra. L’apogeo verrà raggiunto circa 22 ore dopo la fase di plenilunio alle 00:49 del 14 aprile ora italiana.

Cosa significa per noi osservatori terrestri? La distanza maggiore farà sì che la Luna appaia leggermente più piccola e meno luminosa rispetto a quando è al perigeo, il punto più vicino alla Terra, che invece dà origine al celebre fenomeno della “Superluna”. Tuttavia, è importante ricordare che la differenza nelle dimensioni apparenti è molto sottile: la maggior parte delle persone difficilmente noterà variazioni a occhio nudo.

La Luna e la data della Pasqua

Quella di aprile 2025 non è una Luna Piena qualunque: è la Luna Pasquale, ovvero la prima Luna Piena che segue l’equinozio di primavera. Secondo il calendario ecclesiastico, l’equinozio di primavera è fissato il 21 marzo (mentre astronomicamente quest’anno è “scoccato” il 20 marzo). La Luna Piena del 13 aprile è dunque determinante per stabilire la data della Pasqua cristiana, che si celebra la domenica successiva alla prima Luna Piena di primavera.

Questa connessione tra calendario lunare e festività risale ai primi secoli del cristianesimo ed è ancora oggi utilizzata per calcolare molte ricorrenze religiose mobili.

Perché si chiama “Luna Rosa”?

Nonostante il nome suggestivo, la “Luna Rosa” non si riferisce al colore della Luna, che resterà nei consueti toni grigi e argentati, o al massimo dorati durante il suo sorgere. L’appellativo ha radici nelle tradizioni dei nativi americani e degli antichi coloni europei. Il termine si ispira infatti alla fioritura primaverile della Phlox subulata, conosciuta anche come “moss phlox” o “moss pink”, un piccolo fiore selvatico rosa che in Nord America annuncia l’arrivo della bella stagione.

Il nome “Luna Rosa” richiama quindi la rinascita della natura, celebrando il ciclo vitale che si rinnova dopo l’inverno.

Altri nomi per la Luna d’aprile

Nel corso della storia, diverse culture hanno attribuito nomi alla Luna Piena di aprile, riflettendo i cambiamenti stagionali e i segni del risveglio primaverile.

“Moon When the Streams Are Again Navigable” (Dakota) e “Breaking Ice Moon” (Algonquin): evocano lo scioglimento dei ghiacci e il ritorno delle acque libere;

(Dakota) e (Algonquin): evocano lo scioglimento dei ghiacci e il ritorno delle acque libere; “Budding Moon of Plants and Shrubs” (Tlingit) e “Moon of the Red Grass Appearing” (Oglala): celebrano la nuova vita delle piante e dei prati;

(Tlingit) e (Oglala): celebrano la nuova vita delle piante e dei prati; “Moon When the Ducks Come Back” (Lakota), “Moon When the Geese Lay Eggs” (Dakota) e “Frog Moon” (Cree): osservano il ritorno degli animali migratori e degli anfibi, segni inequivocabili dell’arrivo della primavera;

(Lakota), (Dakota) e (Cree): osservano il ritorno degli animali migratori e degli anfibi, segni inequivocabili dell’arrivo della primavera; “Sucker Moon” (Anishinaabe): segna il periodo in cui i pesci “sucker” risalgono i fiumi per deporre le uova, una stagione di abbondanza che, secondo le leggende, rappresenta anche un momento di purificazione delle acque e della vita che contengono.

La Luna rosa: un intreccio affascinante di scienza, cultura e antiche credenze

La “Luna Rosa” del 2025, con il suo status di microluna e il ruolo di Luna Pasquale, ci offre un’occasione unica per guardare il cielo con occhi nuovi. Non si tratta solo di un fenomeno astronomico, ma di un intreccio affascinante di scienza, cultura e antiche credenze che ci ricorda quanto profondamente il ciclo della Luna sia intrecciato con la nostra storia e le nostre tradizioni.

