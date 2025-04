Maestosa eruzione dell’Etna in corso: esplosioni e fontane di lava pulsanti, oggi il vulcano dà spettacolo | FOTO

MeteoWeb

Spettacolare eruzione dell’Etna oggi, 30 aprile 2025, tra esplosioni e fontane di lava. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo ha comunicato che l’attività eruttiva al Cratere di Sud/Est si è intensificata nelle prime ore del 30 aprile, con attività esplosiva da diverse bocche poste nell’area sommitale del cratere, ed emissione di colate di lava verso Sud/Est e Sud.

Intorno alle 02:45 l’attività stromboliana è passata a fontane di lava pulsanti, che hanno raggiunto altezze di 200-300 metri sopra le bocche eruttive, riporta l’INGV. Intorno alle ore 03:30 si è osservata una breve ricaduta di piccoli lapilli in zona Piano Vetore, sull’alto versante sudoccidentale del vulcano. Il modello previsionale continua ad indicare che un eventuale nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperderebbe in direzione Sud-Sud/Ovest, e nelle ore mattutine, verso Sud/Ovest.

Dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico ha raggiunto il suo valore massimo intorno alle ore 2 ed attualmente si attesta sempre sui valori alti. La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore ricade nell’area del Cratere di Sud/Est ad una quota di circa 2700 metri sopra il livello del mare. L’attività infrasonica risulta elevata sia per quanto riguarda il tasso di accadimento che per l’energia degli eventi che sono localizzati in corrispondenza del Cratere di Sud/Est. Dal punto di vista delle deformazioni del suolo a partire dalle 00:40 la stazione dilatometrica di DRUV mostra un abbassamento di circa 40 nanostrain.

A corredo dell’articolo, nella gallery in alto, le foto dell’eruzione dell’Etna oggi inviateci dalla nostra lettrice Antonella Infanta, le immagini dalle telecamere di sorveglianza INGV e alcuni momenti dell’attività vista dai pressi di Monte Arcimis (fianco sudorientale dell’Etna, sopra Zafferana Etnea), da Piano Vetore (versante sudoccidentale) e da Nicolosi (versante sud), pubblicate dal vulcanologo INGV Boris Behncke. Di seguito uno scatto mozzafiato di Gianni Tumino.

