Maggio il mese dei diamanti: tra aste milionarie e gioielli da sogno

Maggio si conferma il mese più scintillante dell’anno per collezionisti e miliardari: tra la fiera GemGenève e le aste di Christie’s, il mondo dell’alta gioielleria offre spettacoli senza precedenti. Il protagonista assoluto è il “Golconda Blue”, uno dei diamanti più rari mai scoperti, all’asta il 14 maggio a Ginevra. Con i suoi 23,24 carati di fancy vivid blue incastonati in un anello firmato Jar, la pietra fu un tempo di proprietà della Maharani di Indore, scintillante simbolo di un’epoca regale e oggi stimato tra i 30 e i 50 milioni di dollari.

Accanto a questo capolavoro, altre gemme straordinarie saranno presentate: un pendente con diamanti gialli da 53,14 carati, orecchini con pietre superiori ai 10 carati e creazioni firmate da giganti come Cartier, Bulgari e Van Cleef & Arpels. La cornice è lussuosa: l’Hotel President Wilson ospiterà l’esposizione dal 7 al 12 maggio, in concomitanza con GemGenève. In omaggio ai 100 anni dell’Esposizione Internazionale di Parigi del 1925, l’asta include anche un’esclusiva selezione Art Déco. Un’occasione imperdibile per i 3.028 super-ricchi del pianeta, custodi di un patrimonio di oltre 16mila miliardi di dollari.

