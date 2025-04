La magia della Luna di Pasqua illumina le Dolomiti

MeteoWeb

Una fotografia mozzafiato ha catturato la Luna piena di Pasqua mentre sorge fra le maestose Dolomiti d’Oltre Piave. L’autrice dello scatto è Alessandra Masi, astrofotografa di Pieve di Cadore (Belluno), già nota per le sue immagini selezionate dalla NASA come “Astronomy Picture of the Day“. Nella foto, realizzata il 12 aprile, la Luna risplende circondata da un’aura rossastra, sospesa tra l’azzurro profondo del cielo e i profili scuri e innevati delle montagne, negli Spalti del Dio Thor.

Cos’è esattamente la Luna Pasquale? Si tratta della prima Luna piena che segue l’equinozio di primavera e che, secondo la tradizione cristiana, determina la data della Pasqua: la domenica successiva alla sua comparsa è infatti quella in cui si celebra la festività. Questo legame tra calendario lunare e celebrazione religiosa affonda le radici nei calcoli del Concilio di Nicea (325 d.C.).

