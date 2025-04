Malesia, colossale incendio da gasdotto: fiamme visibili per chilometri | VIDEO

MeteoWeb

Un colossale incendio è scoppiato martedì in un sobborgo della Malesia, nei pressi di Kuala Lumpur, a causa della rottura di un gasdotto, provocando l’evacuazione delle case vicine. L’imponente rogo vicino a una stazione di servizio a Putra Heights nello stato centrale di Selangor è visibile per km. La compagnia petrolifera nazionale Petronas ha dichiarato che l’incendio è scoppiato in uno dei suoi gasdotti alle 08:10 del mattino ora locale. In una breve dichiarazione ha affermato che il gasdotto interessato è stato isolato. Tre stazioni di servizio vicine al luogo dell’incendio non sono state colpite ma sono state temporaneamente chiuse come misura precauzionale, ha affermato Petronas, aggiungendo che le indagini sono ancora in corso.

L’unità di gestione dei disastri di Selangor ha dichiarato che l’incendio si è esteso a diverse case in un villaggio vicino e che sono stati tratti in salvo i residenti intrappolati. Diverse persone hanno riportato ustioni. L’entità del danno totale è in fase di valutazione: la valvola della conduttura è stata chiusa e che alla fine l’incendio verrà spento.

Il quotidiano The Star English ha riportato che le squadre di vigili del fuoco e soccorso hanno tratto in salvo 7 persone, tra cui 2 anziani. Finora non sono state segnalate vittime. Decine di vigili del fuoco di Selangor sono stati inviati sul posto. Il primo ministro di Selangor Amirudin Shari ha affermato che i vigili del fuoco hanno rapidamente evacuato i residenti dalle case vicine come misura di sicurezza.

Malesia, colossale incendio da gasdotto

