Malore in piscina per un bambino di 10 anni: rianimato e trasferito in elisoccorso

Malore in piscina per un bambino di 10 anni. È accaduto oggi al Park Albatros Village, in località Pineta di Torrenuova, a San Vincenzo (Livorno). Il bambino è stato immediatamente tirato fuori dall’acqua ed è stato dato l’allarme al Nue 112. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Venturina e di Piombino, con il medico del 118. Il personale sanitario ha rianimato il bambino che successivamente è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

