Maltempo Sardegna: 2 giorni di piogge abbondanti nella Nurra, recuperati 200mila metri cubi di acqua al giorno

Le intense piogge cadute tra il 16 e il 17 aprile in Sardegna, nella zona della Nurra, hanno consentito a ENAS di riattivare il sistema di pompaggio che convoglia le acque dalle traverse di Padria all’invaso del Temo. Attualmente, l’impianto sta trasferendo oltre 200mila metri cubi di acqua al giorno. Il sistema è composto da 6 pompe: 3 con una portata di 1 metro cubo al secondo e 3 da 500 litri al secondo. Al momento sono in funzione 2 pompe grandi e una piccola, per un totale di 2,5 metri cubi al secondo diretti verso l’invaso.

Su indicazione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, ENAS sta lavorando per attivare, per la prima volta, tutte le pompe contemporaneamente. Ciò richiede alcuni interventi sull’impianto e la riparazione urgente di una girante che si è rivelata inutilizzabile all’accensione. L’obiettivo è arrivare a una portata massima di 4,5 metri cubi al secondo, in vista delle nuove piogge previste tra domenica e lunedì.

