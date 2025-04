Maltempo Abruzzo, emergenza strade ad Abbateggio: appello alla Regione | FOTO

MeteoWeb

Il Comune di Abbateggio (Pescara) lancia un appello alla Regione Abruzzo affinché vengano sbloccati con urgenza i fondi necessari al ripristino della viabilità locale, gravemente compromessa dall’ultima ondata di maltempo che ha colpito il territorio dal 25 marzo. Le incessanti piogge hanno provocato frane, smottamenti e pericolosi dislivelli su diverse strade comunali, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e compromettendo la mobilità locale. Particolarmente critica la situazione della strada comunale Cusano-Colle della Selva, asse strategico per il collegamento con la Tiburtina Valeria e la Strada Provinciale per Roccamorice (Pescara), oggi resa impraticabile da crolli e infiltrazioni. Per questa arteria, il Comune ha stimato danni per un importo di 500.000 euro.

“Da mesi abbiamo inoltrato richieste di finanziamento alla Regione Abruzzo senza ricevere alcun riscontro – dichiara il sindaco di Abbateggio, Gabriele Di Pierdomenico – La situazione è ormai insostenibile: alcune strade sono letteralmente spezzate in due e rappresentano un grave pericolo per la circolazione. Serve un intervento immediato per garantire la sicurezza della comunità e delle numerose attività economiche che dipendono da queste infrastrutture”.

Oltre alla strada Cusano-Colle della Selva, anche la Strada Comunale della Montagna, che conduce al sito archeologico internazionale di Valle Giumentina, alla Country House Case Catalano e alla frazione Decontra di Caramanico Terme, versa in condizioni tanto critiche da richiedere oggi un’ordinanza di chiusura al transito, la n. 9, con danni già stimati in 800.000 euro.

Alla luce della gravità della situazione e dell’urgenza di ripristinare la viabilità, il Comune di Abbateggio sollecita la Regione a velocizzare l’iter per l’assegnazione dei fondi, necessari a garantire interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade comunali già preventivati, in attesa dei quali, non avendo in bilancio le risorse per un intervento così massivo, continuerà a monitorare l’evolversi della situazione.

Danni ingenti sulle strade anche in provincia di Teramo

“Il primo bilancio del maltempo presenta un conto pesante e ripropone il problema annoso del dilavamento dei versanti sulle strade provinciali con danni notevoli dovuti alle frane“. Lo afferma in una nota la Provincia di Teramo, sottolineando che dal fine settimana si contano decine di interventi, ogni giorno, per ripristinare la viabilità interrotta in numerosi tratti dalla caduta di massi, alberi a terra e valanghe di fango. La particolarità di questa ondata di maltempo, viene sottolineato, è che “sono stati interessati tutti i nuclei, dalla costa alle fasce collinari, alla montagna. Non ci sono strade interrotte ma i danni ai manti stradali sono ingenti”.

“Buona parte del territorio provinciale teramano – afferma il Presidente della Provincia, Camillo D’Angelo – presenta problemi di dissesto idrogeologico e ancora una volta ci troviamo a segnalare problemi sui quali non abbiamo competenza: fondi agricoli senza canalizzazione delle acque e senza alcun controllo, l’assenza di barriere protettive e sulle strade montane la caduta massi. Il danno è doppio perché in questi casi bisogna usare i mezzi pesanti per ripristinare la viabilità e i manti stradali vengono pesantemente rovinati. Per non parlare dei torrenti e fossati per i quali dalla Delrio non abbiamo più né un settore né dipendenti e nessun finanziamento. Gli ex dipendenti della Provincia sono transitati in Regione e il problema è rimasto ai territori. Dopo anni di tavoli con l’ente regionale ora, stiamo preparando una mappa del rischio con esame puntuale dei costi di manutenzione dei fossi e torrenti minori e speriamo che questa volta la Regione ci dia ascolto perché i danni superano di gran lunga gli investimenti sulla manutenzione”.

