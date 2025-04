Maltempo Abruzzo: forti temporali colpiscono il Frentano

MeteoWeb

In queste ore l’Abruzzo sta vivendo una nuova fase di forte instabilità atmosferica, conseguenza diretta dell’arrivo di un impulso di aria fresca di origine continentale. Il cambiamento, innescato da una perturbazione in discesa dai settori centro-settentrionali dell’Europa, ha portato a un repentino peggioramento delle condizioni meteo, in particolare nelle aree interne e montuose della regione.

Fin dalle prime ore della giornata, i cieli si sono rapidamente coperti, dando origine a rovesci diffusi e a episodi temporaleschi di forte intensità. Il fenomeno non si è limitato alle zone appenniniche, ma ha guadagnato terreno verso la fascia costiera, coinvolgendo in maniera significativa il settore adriatico.

A farne le spese è stato soprattutto il comprensorio del Frentano, dove si stanno registrando numerose fulminazioni e temporali di forte impatto. La situazione, monitorata in tempo reale dai centri meteorologici regionali, evidenzia la presenza di celle temporalesche ben organizzate, capaci di produrre precipitazioni localmente abbondanti, accompagnate da raffiche di vento e occasionali grandinate.

Questo tipo di configurazione meteorologica è tipica dei mesi di transizione, come aprile, quando l’interazione tra masse d’aria contrastanti può dar luogo a fenomeni anche violenti. Il mix tra aria calda preesistente e il nuovo impulso più freddo ha creato le condizioni ideali per lo sviluppo di convezione intensa e temporali autorigeneranti.

Quando tornerà il sereno? Le previsioni per le prossime ore

Secondo i modelli meteorologici più aggiornati, un miglioramento del tempo è previsto a partire dalla tarda mattinata di sabato. Tuttavia, sarà un miglioramento graduale: durante la notte e nelle prime ore della mattinata, potrebbero persistere nuvolosità irregolare e qualche piovasco residuo, specialmente lungo i rilievi e nelle aree pedemontane.

Il ritorno a condizioni più stabili è atteso nel corso del fine settimana, con ampie schiarite e un deciso calo dell’attività temporalesca. Le temperature, dopo il calo provocato dal fronte freddo, torneranno a salire lievemente già da domenica, ma senza eccessi.

Un promemoria per i residenti e i turisti

Chi si trova in zona – che si tratti di residenti o di visitatori – è invitato alla prudenza, soprattutto durante i fenomeni più intensi. Evitare spostamenti non necessari in caso di temporali, non sostare sotto alberi o in prossimità di corsi d’acqua in piena, e monitorare le allerte diramate dalla Protezione Civile sono comportamenti fondamentali per la sicurezza personale.

Conclusioni

Questa nuova fase di maltempo conferma quanto il clima primaverile possa essere dinamico e imprevedibile. L’Abruzzo, come spesso accade in queste circostanze, si trova esposto a repentini cambiamenti meteorologici che, pur essendo parte del ciclo naturale della stagione, richiedono attenzione e consapevolezza.

