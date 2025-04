Maltempo, allerta gialla in Liguria: allagamenti nel Savonese, oltre 150 mm a Calizzano

MeteoWeb

Rimane in vigore fino alle 15 l’allerta gialla emessa ieri da Arpal per il centro-ponente della Liguria, anche se non si escludono eventuali aggiornamenti. Al momento, non si segnalano particolari criticità nell’area del Genovese, mentre la situazione è decisamente più complessa nell’entroterra savonese. Le piogge che da circa 36 ore interessano alcune zone del centro-ponente stanno facendo salire sensibilmente il livello di numerosi corsi d’acqua, soprattutto in Val Bormida. Le precipitazioni più intense sono state registrate a Calizzano, con 155 millimetri in 24 ore, e a Monte Settepani, nel comune di Osiglia, dove si sono raggiunti i 146 millimetri.

Il fiume Bormida ha superato la seconda soglia di attenzione a Piana Crixia, mentre nella zona di Dego si registrano criticità a causa dell’esondazione del torrente Polverro. Numerose frane si sono verificate tra Millesimo e Cairo Montenotte, dove risultano allagati anche i sottopassi della stazione ferroviaria di San Giuseppe di Cairo.

