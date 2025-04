Maltempo: allerta per il livello del Po nel Cremonese, si attende la piena tra Piacenza e Parma

MeteoWeb

Il livello del Po a Cremona continua a salire rapidamente, con una crescita di circa un centimetro e mezzo all’ora. Nelle ultime 24 ore, il fiume è aumentato di quasi 5 metri, raggiungendo attualmente un’altezza di un metro e 10 centimetri sopra lo zero idrometrico. La situazione desta forte preoccupazione nei Comuni lungo le sponde e nella vicina Bassa Piacentina, dove è stata dichiarata l’allerta massima. Il colmo di piena è atteso nel pomeriggio e, in via precauzionale, le autorità locali hanno già emesso ordinanze che vietano il transito nelle aree golenali e lungo le strade sugli argini. Sul fronte istituzionale, sindaci e rappresentanti della Protezione civile si sono riuniti presso il Comando dei Vigili del Fuoco per monitorare l’evoluzione e predisporre eventuali interventi.

Nelle province di Parma e Piacenza sono attivi i centri di coordinamento nelle prefetture. Il fiume in mattinata ha superato “soglia 3” al Ponte della Becca, in provincia di Pavia, e in alcune zone del Piacentino, come a Calendasco, l’acqua ha invaso le aree golenali. Il colmo nella zona di Boretto e Casalmaggiore, spiega il sindaco di Parma Michele Guerra sui social, è previsto per le prime ore della notte di domani.

