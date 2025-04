Maltempo, allerta rossa idraulica in due regioni domani: i bollettini meteo della Protezione Civile

MeteoWeb

Il peggio della violenta ondata di maltempo che ha colpito il Nord-Ovest è ormai passato ma non i suoi effetti sul territorio. Dopo le piogge torrenziali di ieri e oggi, i fiumi sono cresciuti, dando origine ad esondazioni. Anche per la giornata di domani, venerdì 18 aprile, la Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa idraulica per la Pianura piacentino-parmense in Emilia Romagna e la Bassa pianura occidentale in Lombardia a causa dei fiumi Po e Ticino. La Protezione Civile non ha diramato l’allerta meteo nazionale ma il bollettino di criticità indica quanto segue:

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense

Lombardia: Bassa pianura occidentale

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese

Lombardia: Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Bassa pianura centro-orientale

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura settentrionale

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Montagna romagnola

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

Valle d’Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes.

Di seguito, i bollettini meteo della Protezione Civile per 18 e 19 aprile.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 18 aprile 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia orientale, Triveneto, Toscana settentrionale, Liguria di levante, settori appenninici di Toscana ed Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e settori tirrenici di Campania, Basilicata e Calabria, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Toscana settentrionale e Friuli Venezia Giulia.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in generale diminuzione, localmente sensibile; massime in sensibile aumento al Nord-Ovest.

Venti: forti occidentali su Sardegna settentrionale e localmente su tutti i settori tirrenici e appenninici, specie di Toscana, Lazio e Calabria, in graduale attenuazione.

Mari: molto mossi i bacini occidentali e lo Ionio, con moto ondoso in graduale attenuazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 19 aprile 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria di ponente e Lombardia occidentale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in generale aumento, localmente sensibile.

Venti: dal pomeriggio localmente forti sud-orientali su Sardegna e Liguria di ponente.

Mari: dal pomeriggio tendenti a molto mossi il Mar di Sardegna ed il Mar Ligure occidentale.

