Maltempo anche a Milano, Inter-Bayern Monaco si gioca nella bufera per il forte vento di scirocco

Si gioca regolarmente Inter-Bayern Monaco in corso in questi minuti allo stadio San Siro di Milano. Non piove, dopo le precipitazioni che hanno interessato il capoluogo meneghino nel corso della giornata (7mm di accumulo a San Siro), ma soffia un forte vento di scirocco che proviene da Sud/Est, appunto, e raggiunge agevolmente i 60km/h. Il forte vento si avverte allo stadio, rende difficili i controlli del pallone per i calciatori e disturba l’audio dei microfoni delle emittenti televisive.

La temperatura è ferma a +15°C in tarda serata, con un clima molto mite proprio a causa dello scirocco. Sono proprio queste correnti estreme che stanno addensando piogge alluvionali su Piemonte e Valle d’Aosta.

