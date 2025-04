Maltempo Arabia Saudita, piogge torrenziali causano inondazioni a Taif | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge hanno causato inondazioni oggi nella città di Taif, nella provincia della Mecca, in Arabia Saudita. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano gli effetti delle forti piogge, con strade e auto sommerse nell’acqua e grossi disagi per la popolazione, la cui vita quotidiana è rimasta paralizzata dall’effetto dirompente delle inondazioni. Nei giorni scorsi, l’Autorità meteorologica saudita aveva diffuso importanti previsioni sul maltempo in arrivo, prevedendo forti piogge in vaste aree del Regno, tra cui La Mecca e Medina, oltre alle zone occidentali della regione di Riyadh. Queste fluttuazioni climatiche sono il risultato dell’influenza di un profondo sistema di bassa pressione.

Le autorità competenti hanno invitato tutti i cittadini e i residenti a prestare attenzione e ad adottare misure precauzionali, soprattutto nelle zone soggette a forti piogge. L’autorità meteorologica ha inoltre raccomandato di evitare di esporsi a zone basse o valli, poiché aumenta il rischio di alluvioni lampo a causa delle forti piogge.

